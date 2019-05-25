В аэропорту Луганска стартовал сезон гонок Drag Racing – 2019

СЕГОДНЯ 20:16 2019-05-25T20:16:47+03:00

В нем участвовало 27 экипажей из ЛНР, ДНР и РФ

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Сегодня в Луганске на взлетной полосе разрушенного аэропорта прошли первые заезды в новом гоночном сезоне Drag Racing – 2019. Опробовать новую трассу приехали гонщики из всех уголков ЛНР, ДНР и России. Всего участвовало 27 экипажей. Об этом сообщила президент Республиканской автомобильной федерации Юлия Живолуп.

— Drag Racing – 2019 – это развитый вид спорта на территории ЛНР и ДНР. Посмотрите сколько участников у нас из Российской Федерации, это тоже победа, что люди к нам едут, не боятся. Ведь это серьезные спортсмены, которые делают свой выбор, как и мы сделали, — отметил президент мотоклуба, депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов.

Сломанная машина одного из российских экипажей, неизученная трасса не помешали спортсменам провести открытие сезона Drag Racing-2019. Однако погода в этот день действительно изменила их планы.

После того, как квалификационные заезды были окончены, небо начало заволакивать тучами. Поэтому до начала дождя удалось провести только два финальных заезда по двум классам гонок: «Street Light» и «Fast Street».

ИСТОЧНИК KP.RU