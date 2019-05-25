В Донбассе мать с 10-летним ребенком три дня не могут пересечь блокпост

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-25T19:23:24+03:00

Реальная ситуация в пунктах пропуска в Донбассе совсем не похожа на картинку, которую рисуют жителям Украины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Изменить размер текста: A A

Печальную картину увидели сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в пункте пропуска вблизи Майорска. О чем и поведали в своем отчете.

Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) сообщил наблюдателям, что каждую ночь в установленной спасателями палатке остаются до 9 человек. В палатке сотрудники ОБСЕ видели женщину с 10-летним сыном, которые за предыдущие три дня не смогли пересечь КПВВ из-за отсутствия надлежащих документов.

Представитель ГСЧС рассказал, что перед этим в течение двух недель в палатке ночевал мужчина, который не мог вернуться домой в Горловку, поскольку у него не было паспорта.

А еще наблюдатели обратили внимание, что установленные рядом с палаткой новые санузлы (9 кабинок) были закрыты. Выяснилось, что они еще не подсоединены к коммуникациям.

ИСТОЧНИК KP.RU