В Донбассе мать с 10-летним ребенком три дня не могут пересечь блокпост
Печальную картину увидели сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в пункте пропуска вблизи Майорска. О чем и поведали в своем отчете.
Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) сообщил наблюдателям, что каждую ночь в установленной спасателями палатке остаются до 9 человек. В палатке сотрудники ОБСЕ видели женщину с 10-летним сыном, которые за предыдущие три дня не смогли пересечь КПВВ из-за отсутствия надлежащих документов.
Представитель ГСЧС рассказал, что перед этим в течение двух недель в палатке ночевал мужчина, который не мог вернуться домой в Горловку, поскольку у него не было паспорта.
А еще наблюдатели обратили внимание, что установленные рядом с палаткой новые санузлы (9 кабинок) были закрыты. Выяснилось, что они еще не подсоединены к коммуникациям.
ИСТОЧНИК KP.RU