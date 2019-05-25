2019-05-25T18:03:25+03:00
Политика

«Сбитый летчик» во главе: командовать группой «Север» в Донбассе назначен офицер, сдавший донецкий аэропорт

В украинской армии меняют командиров после задержания в ДНР украинских диверсантов [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Олег Микац в начале войны в Донбассе командовал 93-й бригадой. Фото: apostrophe.uaОлег Микац в начале войны в Донбассе командовал 93-й бригадой. Фото: apostrophe.ua
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На днях военные из ДНР задержали под Донецком восемь военнослужащих 53-й бригады ВСУ. При обыске у них была изъята взрывчатка, а также документы и форма образца ДНР. Позже в МГБ сообщили, что на допросах задержанные рассказали о подготовке серии диверсий в Республике.

- Командующий ООС Александр Сырский, лично отдавший указания на действия диверсантов, сейчас понимает, что вина полностью лежит на нем и могут быть серьезные последствия, - сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР (УНМ) Даниил Безсонов. - Чтобы снять с себя ответственность, Сырский в срочном порядке доложил в Генштаб ВСУ о том, что виновны в провале операции по переброске ДРГ на нашу территорию - командующий ОТГ «Север» Игорь Красота и командир 53-й бригады Александр Грузевич. В связи с этим начальник Генштаба Руслан Хомчак принял решение снять с должности Красоту и назначить на его место Олега Микацу.

По прибытию в зону ООС Микац по указанию Сырского незамедлительно направился в 53-ю бригаду. Командующий ООС своим решением временно отстранил от исполнения служебных обязанностей комбрига Грузевича и теперь Микац взял командование 53-й бригадой на себя, и в тоже время проводит расследование по факту провальных действий ДРГ.

- Примечательно, что в последнее время в ВСУ идут кадровые изменения в высшем командном составе и назначаются генералы, у которых имеется «большой опыт» тысячами бросать на убой личный состав в многочисленных котлах, - отметил Безсонов. - Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и командующий ООС Александр Сырский несут персональную ответственность за гибель тысяч солдат в Иловайском и Дебальцевском котлах.

Теперь дошла очередь до назначения на высокую и ответственную командную должность Микаца, который лично несет ответственность за сдачу Донецкого аэропорта и гибель сотен простых солдат, брошенных им в развалинах терминала.

- С такими «героическими» генералами украинскую армию ждут «новые победы», в результате которых опять тысячи матерей, жен и детей не дождутся своих сыновей, мужей и отцов, - сказал начальник пресс-службы УНМ.

Начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов рассказал, какие кадровые перестановки в ВСУ произошли после задержания украинских диверсантов.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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