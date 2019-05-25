Активисты из «Донецкой Республики» консультируют жителей ДНР по вопросам получения паспортов РФ

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-25T17:39:47+03:00

Наиболее частые вопросы у граждан Республик возникали по поводу правильности оформления документов. Фото: rus.rus4all.ru

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Активисты из общественного движения «Донецкая Республика» начали проводить консультации для жителей ДНР, у которых возникли сложности во время сборов документов для получения паспортов Российской Федерации. Получить помощь активистов достаточно просто, их пункты находятся рядом с подразделениями Миграционной службы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения.

— В течение недели Центральный исполком ОД «ДР» обрабатывал обращения около 700 жителей по оформлению российского гражданства, которые требуют дополнительных разъяснений специалистов. Кроме того, ежедневно к активистам обращаются порядка 500 человек, — говорится в сообщении.

После выхода указа Владимира Путина сотрудники Миграционной службы ДНР сталкиваются с множеством сложностей. Поэтому открытие дополнительных пунктов для консультаций должны повысить скорость принятия документов для получения паспортов РФ.

Активисты общественного движения на сегодняшний день уже проконсультировали порядка трех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU