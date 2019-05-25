Взорвался газовый баллон к туристической плите: в ДНР возле пруда пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-25T16:50:09+03:00

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О трагическом случае, случившемся во время отдыха на природе, сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР.

- Несчастный случай произошел 24 мая возле пруда в селе Большая Шишовка Шахтерского района, - говорится в сообщении. - Взорвался газовый баллон к туристической плите. Пострадал мужчина 1984 года рождения. Состояние тяжелое, госпитализирован в республиканский травматологический центр в Донецке. С диагнозом: многооскольчатый перелом правой лучевой кости, неполная травматическая ампутация 1 пальца правой кисти, открытый перелом 2 пястной кости правой кисти, рваные раны правого предплечья и кисти, ожог конъюнктивы, роговицы обеих глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU