2019-05-25T15:39:32+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: на Луганщине 24 мая погибли два солдата

Один нарушил технику безопасности, другой - совершил самоубийство
Екатерина Сорока
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Майстренко написал в штаб ОТГ «Север». Фото: 24tv.uaМайстренко написал в штаб ОТГ «Север». Фото: 24tv.ua
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За прошедшие сутки украинские вооруженные силы в Луганской области понесли две небоевые потери из-за игнорирования техники безопасности и морального состояния боевиков. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В результате игнорирования требования мер техники безопасности при проведении технического обслуживания военной техники погиб военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады, в районе населенного пункта Красный пахарь, — говорится в заявлении.

Командир бригады Гараз отправил в штаб ООС отчет о происшествии. Только представил он смерть солдата, как следствие обстрела Народной милиции ЛНР.

— 24 мая, находясь на боевом дежурстве, военнослужащий 54-й механизированной бригады Якименко А.В. в районе населенного пункта Золотое покончил с жизнью, — добавил Иван Филипоненко.

Сейчас по этому факту проходит разбирательство. Ведь до сих пор неизвестно, что послужило причиной для суицида. Командир 54-й бригады в отчете написал, что военнослужащий переживал из-за проблем в своей семье. Однако в предсмертной записке Якименко указал, что терпел унижения со стороны командира роты Привалова.

Теперь в 54-й бригаде ожидают, когда приедут сотрудники военной прокуратуры, чтобы провести разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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