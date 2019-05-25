Кто из командиров ВСУ виноват в обстрелах городов и поселков Донбасса
За сутки украинские боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР. Так, за минувший день обстреляно девять населенных пунктов и зафиксировано 20 фактов нарушения согласованного режима тишины. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.
— На Донецком направлении с позиций 93-й, 24-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, по приказу военных преступников Брыжского, Гудзя и Мишанчука, вёлся огонь из миномётов калибром 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатомётов и стрелкового оружия по населённым пунктам Спартак, Трудовские, Васильевка, Минеральное, Докучаевск и району Донецкого аэропорта, — говорится в заявлении.
Следуя по примеру своих коллег, Грузевич начал обстрел по Горловскому направлению.
— На Горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Грузевича из 82-миллиметровых минометов, гранатомётов и стрелкового оружия обстреляли район поселка шахты 6/7, — добавил представитель.
В это же время на Мариупольском направлении военный преступник Курач против двух населенных пунктов использовал и минометы, и стрелковое оружие, и БМП.
— На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из 122-мм артиллерии, 120-мм миномётов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстреляли районы населённых пунктов Сосновское и Комиртеново, — говорится в заявлении.
По подсчетам УНМ 24 мая по территории Республики было выпущено 100 артиллерийских снаряда по 122 миллиметров и 72 мины калибром 120 и 82 миллиметра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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