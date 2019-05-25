Сырский пока останется командующим ООС в Донбассе, а с Наева спросят за «одни сутки»
На Украине ожидают больших перемен в руководящем составе украинской армии после назначения 23 мая Руслана Хомчака начальником Генерального штаба-главнокомандующим ВСУ. Тем более, что хорошо известно – генерал близок к днепропетровскому клану. По данным руководителя партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, летом 2014 года, когда Руслан Хомчак командовал Иловайской операцией в Донбассе, то не принимал ни одного решения, не проконсультировавшись с Геннадием Корбаном (на тот момент заместителем губернатора Днепропетровщины Игоря Коломойского), которого тогда шефом называл.
Поэтому сейчас Хомчак будет тестировать генералитет на предмет преданности в первую очередь олигарху Коломойскому и уж потом – президенту Зеленскому.
Одним из первых, с чьей судьбой определился начальник ГШ, стал командующий операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал Александр Сырский.
- Он не первый раз там, он прекрасно знает театр военных действий, мы все там в свое время руководили, он владеет ситуацией. Вопрос, что он якобы не справится с обязанностями, не стоит, – сказал Хомчак. - Но если в процессе кадровых перестановок придется что-то изменить, он вечно там не будет на той должности.
В общем, Сырский может ненадолго перевести дух.
Тем временем, предшественник Сырского на посту командующего ООС Сергей Наев «нарисовался» в должности заместителя Генерального штаба. Руслан Хомчак подтвердил, что Наев является его заместителем и прокомментировал заявление Наева о том, что на военную операцию по «освобождению» Донбасса может уйти менее суток.
- Наева я еще не видел, он в отпуске сейчас. Я ему задам этот вопрос, как он это видит, – ответил глава Генштаба ВСУ.
Кстати, если фамилия Сырского тесно связана с Дебальцевским котлом, то Хомчака - с Иловайским котлом, в котором погибли сотни украинских солдат и карателей-националистов. И генералу теперь интересно, как можно в Донбассе за сутки выйти к российской границе и не попасть потом в окружение.
Между прочим, на вопрос журналистов, есть ли военный вариант решения конфликта в Донбассе, глава Генштаба ответил следующее: «Чисто военного варианта я не вижу».
ИСТОЧНИК KP.RU