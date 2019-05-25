В Макеевке без вести пропал 68-летний мужчина
Щербинин Василий Егорович 16 мая вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся домой. До сих пор местоположение мужчины не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.
— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Щербинина Василия Егоровича, незамедлительно обращайтесь в Кировский РО МГУ МВД Донецкой Народной Республики по телефону: 071-306-73-49, 071-303-97-20 либо 102, — говорится в сообщении.
Василий Егорович – 1951 года рождения. На вид ему 65-70 лет, рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение. У него короткие седые волосы, небольшая щетина и тонкие губы.
Из особых примет рассказали, что у мужчины плохо сгибаются пальцы на обеих руках.
В день, когда Василий Егорович ушел из дома, он был одет в черную куртку-ветровку со вставками на плечах из кожзаменителя, серые брюки, футболку в бело-голубую полоску и черные туфли.
Проверить его личность можно по пенсионному удостоверению и ксерокопии паспорта, которые он носит с собой.
Внимание, розыск.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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