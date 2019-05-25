2019-05-25T13:56:11+03:00
Политика

В Макеевке без вести пропал 68-летний мужчина

Он был одет в черную куртку-ветровку, серые брюки и футболку в бело-голубую полоску [видео]
Екатерина Сорока
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Щербинин жил в Кировском районе. Фото: mvddnr.ruЩербинин жил в Кировском районе. Фото: mvddnr.ru
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Щербинин Василий Егорович 16 мая вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся домой. До сих пор местоположение мужчины не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Щербинина Василия Егоровича, незамедлительно обращайтесь в Кировский РО МГУ МВД Донецкой Народной Республики по телефону: 071-306-73-49, 071-303-97-20 либо 102, — говорится в сообщении.

Василий Егорович – 1951 года рождения. На вид ему 65-70 лет, рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение. У него короткие седые волосы, небольшая щетина и тонкие губы.

Из особых примет рассказали, что у мужчины плохо сгибаются пальцы на обеих руках.

В день, когда Василий Егорович ушел из дома, он был одет в черную куртку-ветровку со вставками на плечах из кожзаменителя, серые брюки, футболку в бело-голубую полоску и черные туфли.

Проверить его личность можно по пенсионному удостоверению и ксерокопии паспорта, которые он носит с собой.

Внимание, розыск.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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