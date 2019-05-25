Не сделала уроки: в ДНР женщина зверски избила 8-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-25T12:36:04+03:00

Пострадавшая девочка сама пришла в Харцызскую горбольницу за помощью. Фото: ok.ru/khartsyz

Теперь жительнице Харцызска грозит три месяца ареста за нанесение побоев

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- В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу за помощью обратился 8-летний ребенок. Врачи констатировали у девочки ушиб правой височной области, а также кровоподтеки в области глаза и руки, – сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Полицейские опросили родственников пострадавшей и выяснили, что ребенка избила собственная мать. Мол, девочка не сделала домашнее задание. При этом устроившая «воспитательную» экзекуцию 29-летняя харцызянка была изрядно пьяна.

- Действия жительницы Харцызска квалифицированы в порядке статьи 117 УК ДНР (побои). Максимальной мерой наказания в данном случае является арест на срок до 3 месяцев, – заявили в «МВД ДНР».

ИСТОЧНИК KP.RU