Не сделала уроки: в ДНР женщина зверски избила 8-летнюю дочь
- В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу за помощью обратился 8-летний ребенок. Врачи констатировали у девочки ушиб правой височной области, а также кровоподтеки в области глаза и руки, – сообщили в пресс-службе МВД ДНР.
Полицейские опросили родственников пострадавшей и выяснили, что ребенка избила собственная мать. Мол, девочка не сделала домашнее задание. При этом устроившая «воспитательную» экзекуцию 29-летняя харцызянка была изрядно пьяна.
- Действия жительницы Харцызска квалифицированы в порядке статьи 117 УК ДНР (побои). Максимальной мерой наказания в данном случае является арест на срок до 3 месяцев, – заявили в «МВД ДНР».
ИСТОЧНИК KP.RU