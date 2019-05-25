100 снарядов! ВСУ нанесли массированный удар из гаубиц по югу ДНР

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-25T12:02:12+03:00

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Сегодняшней ночью украинская сторона выпустила по территории Донецкой Народной Республики снаряды калибром 122 миллиметра. Массированный обстрел начался ровно в два часа ночи. Под огнем оказался населенный пункт Сосновское Новоазовского района Республики. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Обстрел продолжался с 02.00 до 02.45. Всего по селу было выпущено 100 крупнокалиберных снарядов, которые используются в гаубицах, — заявил Якубов. – В результате были повреждены два дома в Сосновском и линии электропередачи в этом селе и соседнем – Набережном.

Незадолго до этого украинская сторона открыла огонь из минометов по Старомихайловке – на окраине Донецка. Такими действиями незалежна, в том числе и ее новый президент, демонстрируют свое желание продолжать войну, несмотря на все заявления о мире.

- Порошенко был президентом войны. Он открыто говорил о войне и делал её. Зеленский показывает из себя президента, который говорит только о мире, а в это время развязывает войну – это может быть еще страшнее, - говорят дончане.

Со дня инаугурации – Зеленский несет ответственность за гибели и разрушения в Донбассе, которые приносит украинская армия.

ИСТОЧНИК KP.RU