2019-05-25T12:02:12+03:00
Политика

100 снарядов! ВСУ нанесли массированный удар из гаубиц по югу ДНР

Украинские военные выпустили сто снарядов по населенному пункту Сосновское
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
ВСУ нанесли массированный удар из гаубиц по югу ДНР. Фото: gorlovka.todayВСУ нанесли массированный удар из гаубиц по югу ДНР. Фото: gorlovka.today
Изменить размер текста:

Сегодняшней ночью украинская сторона выпустила по территории Донецкой Народной Республики снаряды калибром 122 миллиметра. Массированный обстрел начался ровно в два часа ночи. Под огнем оказался населенный пункт Сосновское Новоазовского района Республики. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Обстрел продолжался с 02.00 до 02.45. Всего по селу было выпущено 100 крупнокалиберных снарядов, которые используются в гаубицах, — заявил Якубов. – В результате были повреждены два дома в Сосновском и линии электропередачи в этом селе и соседнем – Набережном.

Незадолго до этого украинская сторона открыла огонь из минометов по Старомихайловке – на окраине Донецка. Такими действиями незалежна, в том числе и ее новый президент, демонстрируют свое желание продолжать войну, несмотря на все заявления о мире.

- Порошенко был президентом войны. Он открыто говорил о войне и делал её. Зеленский показывает из себя президента, который говорит только о мире, а в это время развязывает войну – это может быть еще страшнее, - говорят дончане.

Со дня инаугурации – Зеленский несет ответственность за гибели и разрушения в Донбассе, которые приносит украинская армия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итальянский прокурор потребовал приговорить украинского боевика в Донбассе к 17 годам тюрьмы
В Волновахе школьники нашли десятки пулеметных патронов
В ДНР сменили мэров Макеевки и Углегорска
ВСУ обстреляли в ЛНР поселок Фрунзе и село Логвиново
Шквал огня артиллерии: ВСУ вдвое нарастили интенсивность обстрелов территории ДНР
В ДНР водителей обяжут страховаться
В Мариуполе байкер чудом спасся от колеса, слетевшего с грузовика
Сегодня в центре Донецка пройдет продовольственная ярмарка
Погода в Луганске: 25 мая будет до 26 градусов тепла, местами дождь с грозой
Погода в Донецке: 25 мая ожидается дождь c грозой, днем до 22 градусов тепла
Больше 300 боеприпасов ВСУ выпустили за неделю по ЛНР
Украинские нацбаты снимают постановочные видеосюжеты о своих победах в Донбассе
ВСУ продолжают терять солдат без боя
ОБСЕ недосчитались 156 единиц техники ВСУ в местах хранения
Зеленский нам не указ. Командиры ВСУ в Донбассе не выполняют приказы новоизбранного президента Украины
Перевод документов для паспорта РФ можно сделать в двух вузах ЛНР
Документы на получение паспорта РФ подали две тысячи жителей ЛНР
Представители ОБСЕ зафиксировали обстрел ЛНР со стороны ВСУ
Погода в Луганске: ожидается ливень с градом и грозой
На украинском пункте пропуска «Марьинка» умер пенсионер
В ЛНР задержали грабителей пенсионеров
ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 заключенных