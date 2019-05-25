Итальянский прокурор потребовал приговорить украинского боевика в Донбассе к 17 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-25T11:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

24 мая итальянский прокурор Андреа Дзанончелли потребовал, чтобы украинского боевика Маркива посадили в тюрьму на 17 лет за убийство итальянского фотографа Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова. Об этом сообщила корреспондент украинского отделения редакции Радио Свобода Наталья Кудрик.

— Учитывая тяжесть преступления, по криминальному кодексу подсудимому грозило до 24 лет лишения свободы. Но из-за смягчающих обстоятельств прокурор решил уменьшить срок на треть. То есть до 16 лет и добавил один год за преступление в покушении на жизнь французского фотографа Уильяма Ругелона. Он был ранен в результате перекрестного огня 24 мая 2014 года в Славянске, когда погибли Андреа Роккели и его российский переводчик Андрей Миронов, — говорится в публикации Натальи Кудрик.

Следующие судебные разбирательства будут проходить так: 25 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля будет вынесен приговор для обвиняемого.

Напомним, что с момента гибели фотографа Андреа Роккели и переводчика Андрея Миронова уже прошло пять лет. Только в 2018 году начались первые судебные заседания, которые устанавливали причастность боевика нацгвардии Украины Маркива к убийству этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU