2019-05-25T11:26:12+03:00
Политика

В Волновахе школьники нашли десятки пулеметных патронов

Патроны были спрятаны в местном парке
Екатерина Сорока
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Волновахский район находится в зоне ответственности Украины. Фото: volnovakha.cityВолновахский район находится в зоне ответственности Украины. Фото: volnovakha.city
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23 апреля школьники из поселка Донское Волновахского района пошли на пикник в местный парк, чтобы отпраздновать окончание учебного года. По пути они нашли несколько кучек патронов. Классный руководитель сразу позвонила в необходимые службы безопасности. В итоге в парк приехали сотрудники полиции. Они изъяли 33 патрона, предназначенные для пулемета. Об этом сообщил местный интернет-портал «Волноваха.Сity».

— В конце учебного года, как правило, мы с детьми выходим на природу, с целью изучения флоры и фауны родного края. Так случилось, что в этот раз дети нашли патроны. Сказали сразу мне об этом, мы оповестили нужные службы, — рассказала учительница.

Следователь Волновахского района рассказал, что найденные патроны будут отвезены в главное управление полиции в Мариуполь, где они и будут уничтожены.

Также пресс-секретарь отделения полиции рассказала, что дети не впервые находят боеприпасы. Так с начала боевых действий в Волновахском районе погибло двое детей, еще пять получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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