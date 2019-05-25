В Волновахе школьники нашли десятки пулеметных патронов

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-25T11:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

23 апреля школьники из поселка Донское Волновахского района пошли на пикник в местный парк, чтобы отпраздновать окончание учебного года. По пути они нашли несколько кучек патронов. Классный руководитель сразу позвонила в необходимые службы безопасности. В итоге в парк приехали сотрудники полиции. Они изъяли 33 патрона, предназначенные для пулемета. Об этом сообщил местный интернет-портал «Волноваха.Сity».

— В конце учебного года, как правило, мы с детьми выходим на природу, с целью изучения флоры и фауны родного края. Так случилось, что в этот раз дети нашли патроны. Сказали сразу мне об этом, мы оповестили нужные службы, — рассказала учительница.

Следователь Волновахского района рассказал, что найденные патроны будут отвезены в главное управление полиции в Мариуполь, где они и будут уничтожены.

Также пресс-секретарь отделения полиции рассказала, что дети не впервые находят боеприпасы. Так с начала боевых действий в Волновахском районе погибло двое детей, еще пять получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU