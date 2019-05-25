В Мариуполе байкер чудом спасся от колеса, слетевшего с грузовика

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-25T08:25:56+03:00

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Поездка по родному городу у моря едва не закончилась трагично для байкера, который накануне вернулся из Европы, исколесив несколько тысяч километров. От проезжавшего по встречной полосе самосвала одновременно отлетели два колеса. Одно из них закатилось на обочину, второе – полетело прямо на мотоцикл.

Жена байкера рассказала, что муж успел вовремя среагировать, благодаря чему и остался жив.

- Вариантов у него было два: прыгнуть в сторону, но попасть под встречную машину, или в сторону бордюра, но там было много деревьев. Он принял решение выпрыгнуть вперед - навстречу колесу, - сказала женщина MRPL.CITY.

С места ДТП байкера забрал медики. Мужчина получил незначительные травмы, переломов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU