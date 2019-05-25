Сегодня в центре Донецка пройдет продовольственная ярмарка
На ней можно будет купить продукцию по ценам республиканских производителей
Ярмарки возле «Олимпийского» уже стали традиционными в Донецке. Фото: МинАППП ДНР
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В субботу, 25 мая, в столице ДНР пройдет продовольственная ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
- Отечественные производители представят горожанам и гостям города широкий ассортимент товаров: хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, яйца, мясные и колбасные изделия, овощи, растительные масла, грибы, сахар, муку, мед, продукцию пчеловодства. – говорится в сообщении.
Место проведения ярмарки: улица Артема, площадка перед входом в республиканский спортивный комплекс «Олимпийский». Время: с 8:00 до 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU