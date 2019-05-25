2019-05-25T07:09:14+03:00
Политика

Погода в Луганске: 25 мая будет до 26 градусов тепла, местами дождь с грозой

Синоптики также прогнозируют порывистый ветер до 15-18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Весь день в Луганске будет дождливая погода. Фото: Ольга ГРИН/vk.com/lugansk_all_newsВесь день в Луганске будет дождливая погода. Фото: Ольга ГРИН/vk.com/lugansk_all_news
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- 25 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность; ночью без осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла. Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в Луганске 25 мая – 3.50, время захода – 20.52. Продолжительность светового дня составит 17 часов 02 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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