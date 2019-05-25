Погода в Донецке: 25 мая ожидается дождь c грозой, днем до 22 градусов тепла
В субботу, 25 мая, облачная погода будет держаться в Донецке и Донецкой Народной Республике до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается дождь c грозой. А вечером синоптики прогнозируют ливень.
Утром столбики термометров будут находиться в пределах от +14 до +20 градусов. Днем ожидается 21–22 выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +16.
В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном и южном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.
Народный прогноз погоды: в этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили: если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то оно предвещает пожары, лето будет сухим.
ИСТОЧНИК KP.RU