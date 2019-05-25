Погода в Донецке: 25 мая ожидается дождь c грозой, днем до 22 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-25T07:05:52+03:00

Ночь в Донецке будет облачной, а утром пойдет дождь Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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В субботу, 25 мая, облачная погода будет держаться в Донецке и Донецкой Народной Республике до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается дождь c грозой. А вечером синоптики прогнозируют ливень.

Утром столбики термометров будут находиться в пределах от +14 до +20 градусов. Днем ожидается 21–22 выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +16.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном и южном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: в этот день почитается память святителя Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний известен как выдающийся церковный учитель и чудотворец. В старину приметили: если на Епифана утро в красном кафтане (красное небо во время восхода солнца), то оно предвещает пожары, лето будет сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU