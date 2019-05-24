Перевод документов для паспорта РФ можно сделать в двух вузах ЛНР

СЕГОДНЯ 19:24 2019-05-24T19:24:39+03:00

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В министерстве юстиции ЛНР сообщили, что перевод документов для получения паспорта России можно сделать в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко и Луганском национальном университете имени Владимира Даля – там открыты специальные центры.

- На данный момент отработан механизм уже в университетах. Человек, который подаёт документы, приносит папку с документами. Обязательно там должна быть копия паспорта, по которому он сдаёт эти документы, также он предоставляет опись, сколько документов он сдал, - говорится в сообщении.

Стоимость перевода одной страницы составляет 10 рублей, а получить перевод жители могут в течение пяти дней.

- В дальнейшем планируется организовать работу подобных центров в городах и районах республики, - рассказывают в ведомстве. - В МВД ЛНР ранее рассказывали, что перевод украинских документов для получения паспорта России не требует нотариального заверения.

ИСТОЧНИК KP.RU