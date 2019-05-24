Документы на получение паспорта РФ подали две тысячи жителей ЛНР

СЕГОДНЯ 19:17 2019-05-24T19:17:55+03:00

Об этом сообщили в минюсте Республики

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В министерстве юстиции Луганской Народной Республики сообщили, что документы на получение паспорта Российской Федерации подали порядка двух тысяч жителей ЛНР.

– По состоянию на сегодняшний день, на 24 мая 2019 года, порядка двух тысяч граждан Луганской Народной Республики подали документы на оформление гражданства Российской Федерации, – рассказал заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД ЛНР полковник Михаил Параскеев.

Напомним, что все миграционные службы Республики начали принимать документы на получение российских паспортов 13 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU