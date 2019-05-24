Представители ОБСЕ зафиксировали обстрел ЛНР со стороны ВСУ

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-24T18:38:53+03:00

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- На прошедшей неделе наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были зафиксированы два факта повреждения жилых домостроений в населенном пункте Михайловка в результате обстрелов со стороны ВСУ: 17 мая - по улице Войкова и 18 мая - по улице Лизы Чайкиной, 5, - сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что огонь велся с позиций подразделений 54-й бригады по приказу командира полковника Алексея Майстренко.

- Отметим, что оба обстрела произошли в то время, когда в домах находились мирные жители. По счастливой случайности никто не пострадал, - говорит Осадчий. - Постоянные обстрелы ВСУ мирного населения являются доказательством того, что новое командование «ООС» целенаправленно саботирует указание нового президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU