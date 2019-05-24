2019-05-24T18:38:53+03:00
Политика

Представители ОБСЕ зафиксировали обстрел ЛНР со стороны ВСУ

Об этом сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

- На прошедшей неделе наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были зафиксированы два факта повреждения жилых домостроений в населенном пункте Михайловка в результате обстрелов со стороны ВСУ: 17 мая - по улице Войкова и 18 мая - по улице Лизы Чайкиной, 5, - сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики уточнил, что огонь велся с позиций подразделений 54-й бригады по приказу командира полковника Алексея Майстренко.

- Отметим, что оба обстрела произошли в то время, когда в домах находились мирные жители. По счастливой случайности никто не пострадал, - говорит Осадчий. - Постоянные обстрелы ВСУ мирного населения являются доказательством того, что новое командование «ООС» целенаправленно саботирует указание нового президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24