Зеленский нам не указ. Командиры ВСУ в Донбассе не выполняют приказы новоизбранного президента Украины
Командиры Вооруженных сил Украины не хотят выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий.
- От осведомленного источника в штабе оперативного командования ВСУ нам стало известно, что Сырский намерен провести так называемую чистку командного состава. В связи с этим командиры всех степеней стараются выслужиться перед новым командующим. По имеющейся у нас информации, Сырский уже получил ряд дорогостоящих подарков от командиров соединений, - сообщил он.
По словам Осадчего, Зеленский пока не в состоянии повлиять на стабилизацию обстановки в зоне проведения «ООС».
- Ставленники Порошенко саботируют указания нового президента о прекращении огня, - говорит начальник пресс-службы НМ ЛНР. - На инаугурации Зеленский был еще с чистыми руками, а после очередных обстрелов территорий Республик они у него стали по локоть в крови.
ИСТОЧНИК KP.RU