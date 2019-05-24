Зеленский нам не указ. Командиры ВСУ в Донбассе не выполняют приказы новоизбранного президента Украины

СЕГОДНЯ 20:33 2019-05-24T20:33:13+03:00

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Командиры Вооруженных сил Украины не хотят выполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил начальник пресс-службы НМ ЛНР Яков Осадчий.

- От осведомленного источника в штабе оперативного командования ВСУ нам стало известно, что Сырский намерен провести так называемую чистку командного состава. В связи с этим командиры всех степеней стараются выслужиться перед новым командующим. По имеющейся у нас информации, Сырский уже получил ряд дорогостоящих подарков от командиров соединений, - сообщил он.

По словам Осадчего, Зеленский пока не в состоянии повлиять на стабилизацию обстановки в зоне проведения «ООС».

- Ставленники Порошенко саботируют указания нового президента о прекращении огня, - говорит начальник пресс-службы НМ ЛНР. - На инаугурации Зеленский был еще с чистыми руками, а после очередных обстрелов территорий Республик они у него стали по локоть в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU