Украинские нацбаты снимают постановочные видеосюжеты о своих победах в Донбассе
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что украинские националистические батальоны занимаются съемками постановочных видеороликов о своих победах.
- Фейками занимаются националистические подразделения, такие как 46-й батальон и 24-й батальон.
По словам Осадчего, такими роликами командиры нацбатов пытаются удержаться при своих должностях.
- Это делается с целью привлечения к себе внимания Сырского и убеждения его в необходимости своего существования и нахождения в зоне проведения карательной операции активно занимаются производством фейков о своих, якобы, успехах, - рассказал начальник пресс-службы НМ ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU