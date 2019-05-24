Украинские нацбаты снимают постановочные видеосюжеты о своих победах в Донбассе

24 Май 21:55 2019-05-24T21:55:19+03:00

Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что украинские националистические батальоны занимаются съемками постановочных видеороликов о своих победах.

- Фейками занимаются националистические подразделения, такие как 46-й батальон и 24-й батальон.

По словам Осадчего, такими роликами командиры нацбатов пытаются удержаться при своих должностях.

- Это делается с целью привлечения к себе внимания Сырского и убеждения его в необходимости своего существования и нахождения в зоне проведения карательной операции активно занимаются производством фейков о своих, якобы, успехах, - рассказал начальник пресс-службы НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU