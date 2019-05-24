ВСУ продолжают терять солдат без боя

24 Май 21:23 2019-05-24T21:23:44+03:00

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что за неделю в рядах Вооруженных сил Украины зафиксированы очередные небоевые потери.

- За истекшую неделю небоевые потери ОТГ "Север" составили пять военнослужащих ВСУ убитыми и восемь ранеными. Также за этот период свои позиции самовольно оставили 11 украинских бойцов, 10 из которых с личным оружием, автоматами АК-74 с полными боекомплектами по 120 патронов, - сообщил он.

Начальник пресс-службы добавил, что основную часть беглецов составили бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU