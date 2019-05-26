2019-05-26T22:54:48+03:00
Звезды

«Летнее рандеву»: в луганском цирке выступят экзотические животные и питон-альбинос

Об этом сообщил директор цирка Дмитрий Касьян
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: архив луганского циркаФото: архив луганского цирка
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1 июня в луганском цирке стартует новая программа «Летнее рандеву».

- Вас порадует теплое июньское настроение и масса положительных эмоций в новой цирковой программе, которая открывается 1 июня у нас цирке и будет проходить до 29 июня, - рассказал директор учреждения Дмитрий Касьян.

Он отметил, что в программе будут задействованы мастера различных цирковых жанров, победители международного фестиваля «Цирковое будущее", эквилибристы, жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты, клоун и шоу-балет «Империал».

- Также зрителей ожидает немаленькая компания озорных и веселых собачек, смешанная группа экзотических животных, питон-альбинос и номер с голубями, - говорит Касьян. - На манеже цирка вы увидите фееричное и незабываемое яркое лазерное шоу, игру света и теней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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