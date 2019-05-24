Погода в Луганске: ожидается ливень с градом и грозой

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-24T17:48:07+03:00

Об этом сообщили синоптики Республики

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Вечером, 24 мая, в столице Луганской Народной Республики ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, пойдет ливневый дождь с градом и грозой. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Во второй половине дня с сохранением вечером 24 мая в Луганске и местами по территории ЛНР ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 15-18 метров в секунду, в отдельных районах град, - сообщили синоптики.

Кроме этого дождливая погода ожидается и завтра, 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU