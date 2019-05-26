2019-05-26T10:44:49+03:00
Общество

Призовой фонд турнира по стритболу в ЛНР составил 660 тысяч рублей

Центр «Спорт для всех» приглашает жителей Луганщины на турнир по стритболу
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: streetball.nameФото: streetball.name
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15 июня в Луганске пройдет турнир по стритболу. Его организовывает республиканский центр «Спорт для всех».

- Спортсмены из городов и районов Луганской Народной Республики и временно подконтрольных Украине регионов Луганщины приглашаются к участию в открытом республиканском турнире по стритболу, который пройдет 15 июня в Луганске, - говорится в сообщении.

К участию в соревновании допускаются команды в составе юношей и мужчин 2003 года рождения и старше.

- Победители и призеры турнира получат медали, грамоты и денежные призы. Также предусмотрены поощрительные призы. Общий призовой фонд открытого республиканского турнира по стритболу составляет 660 тысяч рублей, - рассказали в минспорте Республики.

Для участия представителю команды необходимо за семь дней до даты проведения турнира направить заявку на электронный адрес: sportdlyаvsekh-lnr@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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