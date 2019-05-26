Призовой фонд турнира по стритболу в ЛНР составил 660 тысяч рублей
15 июня в Луганске пройдет турнир по стритболу. Его организовывает республиканский центр «Спорт для всех».
- Спортсмены из городов и районов Луганской Народной Республики и временно подконтрольных Украине регионов Луганщины приглашаются к участию в открытом республиканском турнире по стритболу, который пройдет 15 июня в Луганске, - говорится в сообщении.
К участию в соревновании допускаются команды в составе юношей и мужчин 2003 года рождения и старше.
- Победители и призеры турнира получат медали, грамоты и денежные призы. Также предусмотрены поощрительные призы. Общий призовой фонд открытого республиканского турнира по стритболу составляет 660 тысяч рублей, - рассказали в минспорте Республики.
Для участия представителю команды необходимо за семь дней до даты проведения турнира направить заявку на электронный адрес: sportdlyаvsekh-lnr@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU