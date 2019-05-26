За неделю в ЛНР заменили больше одного километра водопровода

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-26T09:06:00+03:00

Об этом сообщили в предприятии «Лугансквода»

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В ЛНР за одну неделю заменили больше одного километра водопровода. Об этом сообщили в предприятии «Лугансквода».

- Сотрудники предприятия выполняли замену участков водоводов в Луганске, Ровеньках, Стаханове, Кировске, Брянке, Перевальске, Славяносербске и Первомайске, - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю было устранено 260 утечек на сетях водоснабжения и 513 засоров.

- Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города Стаханов, Первомайск, Кировск. Всего ходок по подвозу воды – 79, суммарный объем доставленной воды – 373 кубических метра, - рассказали в пресс-службе «Лугансквода».

ИСТОЧНИК KP.RU