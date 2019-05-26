За неделю в ЛНР заменили больше одного километра водопровода
Об этом сообщили в предприятии «Лугансквода»
Фото: kes93.ru
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В ЛНР за одну неделю заменили больше одного километра водопровода. Об этом сообщили в предприятии «Лугансквода».
- Сотрудники предприятия выполняли замену участков водоводов в Луганске, Ровеньках, Стаханове, Кировске, Брянке, Перевальске, Славяносербске и Первомайске, - говорится в сообщении.
Кроме того, за неделю было устранено 260 утечек на сетях водоснабжения и 513 засоров.
- Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города Стаханов, Первомайск, Кировск. Всего ходок по подвозу воды – 79, суммарный объем доставленной воды – 373 кубических метра, - рассказали в пресс-службе «Лугансквода».
ИСТОЧНИК KP.RU