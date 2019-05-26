2019-05-26T21:45:23+03:00
Политика

Работа в ЛНР 2019: 20 июня в Луганске пройдет ярмарка вакансий

Работа в ЛНР 2019: вакансии подберут под всех
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: xxiveklnr.suФото: xxiveklnr.su
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В пресс-службе администрации города Луганска сообщили, что 20 июня пройдет ярмарка вакансий.

- Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 20 июня планирует проведение ярмарки вакансий для граждан, ищущих работу, - говорится в сообщении.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, ул. 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс».

Начало – в 09.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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