Работа в ЛНР 2019: 20 июня в Луганске пройдет ярмарка вакансий
Работа в ЛНР 2019: вакансии подберут под всех
Фото: xxiveklnr.su
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В пресс-службе администрации города Луганска сообщили, что 20 июня пройдет ярмарка вакансий.
- Луганское территориальное отделение Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР 20 июня планирует проведение ярмарки вакансий для граждан, ищущих работу, - говорится в сообщении.
Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: Луганск, ул. 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс».
Начало – в 09.30.
ИСТОЧНИК KP.RU