На украинском пункте пропуска «Марьинка» умер пенсионер
Мужчине было 77 лет
Фото: expres.online
Изменить размер текста:
В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что 22 мая нынешнего года на украинском контрольно-пропускном пункте «Марьинка» умер пенсионер.
- Мужчине 77 лет стало плохо в модуле пункта пропуска, - говорится в отчете.
По предварительным данным, у пенсионера случился инфаркт.
Мужчина пересекал пункт пропуска сам и направлялся в ДНР.
- Сотрудник больницы в населённом пункте Курахово (подконтрольный правительству, 40 км к западу от Донецка) сказал команде СММ, что в тот же день тело мужчины привезли в морг больницы, – сказано в отчёте ОБСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU