На украинском пункте пропуска «Марьинка» умер пенсионер

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-24T17:10:00+03:00

Мужчине было 77 лет

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В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщается, что 22 мая нынешнего года на украинском контрольно-пропускном пункте «Марьинка» умер пенсионер.

- Мужчине 77 лет стало плохо в модуле пункта пропуска, - говорится в отчете.

По предварительным данным, у пенсионера случился инфаркт.

Мужчина пересекал пункт пропуска сам и направлялся в ДНР.

- Сотрудник больницы в населённом пункте Курахово (подконтрольный правительству, 40 км к западу от Донецка) сказал команде СММ, что в тот же день тело мужчины привезли в морг больницы, – сказано в отчёте ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU