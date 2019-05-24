В ЛНР задержали грабителей пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-24T15:54:31+03:00

Они представлялись сотрудниками соцслужб и обманывали стариков

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В министерстве внутренних дел ЛНР сообщили о задержании грабителей пенсионеров.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики задержаны двое граждан. Гражданка 1978 года рождения, ранее судимая за мошеннические действия в отношении граждан пожилого возраста и гражданин 1973 года рождения, ранее судимый за разбойные нападения, - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что задержанные совершали грабежи и разбойные нападения в Луганске и других городах Республики.

- Они проникали в жилые помещения граждан пожилого возраста под различным предлогом, под видом соцработников, сотрудников коммунальных служб, - рассказали в МВД. - Также установлена их причастность к совершению мошеннических действий под предлогом обмена денежных средств у потерпевших на сувенирные банкноты.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

- Если вы или ваши родственники пострадали от преступных деяний указанных лиц незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по номеру 102, - обратились полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU