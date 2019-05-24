2019-05-24T15:29:27+03:00
Политика

ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 заключенных

Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ЛНР уже не в первый рах передает заключенных в одностороннем порядкеЛНР уже не в первый рах передает заключенных в одностороннем порядкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Луганская Народная Республика сегодня в одностороннем порядке передала украинской стороне 60 заключенных, которые были осуждены до 2014 года.

- Сегодня состоялась передача украинской стороне 60 лиц, осужденных до 2014 года, - говорит Кобцева. - Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики. Эти осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины.

Представитель Республики в гумподгруппе отметила, что украинской стороне переданы 57 мужчин и три женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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