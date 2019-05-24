ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 заключенных
Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева
ЛНР уже не в первый рах передает заключенных в одностороннем порядкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Луганская Народная Республика сегодня в одностороннем порядке передала украинской стороне 60 заключенных, которые были осуждены до 2014 года.
- Сегодня состоялась передача украинской стороне 60 лиц, осужденных до 2014 года, - говорит Кобцева. - Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики. Эти осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины.
Представитель Республики в гумподгруппе отметила, что украинской стороне переданы 57 мужчин и три женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU