ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 заключенных

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-24T15:29:27+03:00

ЛНР уже не в первый рах передает заключенных в одностороннем порядке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева

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Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что Луганская Народная Республика сегодня в одностороннем порядке передала украинской стороне 60 заключенных, которые были осуждены до 2014 года.

- Сегодня состоялась передача украинской стороне 60 лиц, осужденных до 2014 года, - говорит Кобцева. - Это жест доброй воли со стороны Луганской народной республики. Эти осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины.

Представитель Республики в гумподгруппе отметила, что украинской стороне переданы 57 мужчин и три женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU