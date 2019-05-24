2019-05-24T14:04:57+03:00
Политика

Сборная ДНР по фехтованию стала чемпионом в России

В первенстве принимали участие спортсмены из РФ, Азербайджана и республик Донбасса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: минспорта ДНРФото: минспорта ДНР
Изменить размер текста:

В министерстве спорта ДНР сообщили, что сборная Донецкой Народной Республики заняла первое место на открытом первенстве Южного Федерального округа Российской.

- В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Севастополя, Алании, Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Ростова-на-Дону, Республики Крым и Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сборную Республики представляли восемь спортсменов из Донецка и Макеевки.

- По итогам выступления сборной Донецкой Народной Республики среди кадетов 2002-2005 годов рождения золотым призером стал Дмитрий Загаренко, - рассказывают в минспорте. - Среди младших участников 2006-2008 годов рождения Тимур Богоудинов завоевал бронзовую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последний звонок в ДНР 2019: Денис Пушилин поздравил выпускников
Полицейские Макеевки оштрафовали жителя, который торговал наловленной в пруду рыбой
Шестнадцать населенных пунктов Донбасса остались без воды
В Меатиду прилетел кудрявый пеликан
Савченко: Новый начальник Генштаба ВСУ продавал республикам Донбасса информацию о перемещении украинских войск
ВСУ 23 мая ни разу не обстреляли ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 187 боеприпасов
Своих не бросают! Триста собак приюта подняли ночной бунт, когда одну из них пытались украсть
Погода в Луганске: Синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла, местами дождь
Погода в Донецке: солнечной будет только первая половина дня, во второй ожидается облачность, без осадков, температура до +24
Украинские контрольно-пропускные пункты в Донбассе продлевают время работы
МГБ ДНР: Задачей задержанных украинских боевиков являлось проведение террористических актов на территории Республики
В ДНР и ЛНР снова лег мобильный оператор Vodafone
Украинские боевики обстреляли окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки
Без воды остались 16 населенных пунктов подконтрольного Киеву Донбасса
Игорь Коротченко: Зеленский получит новые котлы в Донбассе
16 жалоб в Европейский суд по правам человека подали граждане ЛНР
На дорожно-строительный рынок ДНР вышла крупная российская компания
Артист муздрамы Донецка приглашен на международный фестиваль кино- и телепрограмм