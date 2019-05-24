Сборная ДНР по фехтованию стала чемпионом в России

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-24T14:04:57+03:00

В первенстве принимали участие спортсмены из РФ, Азербайджана и республик Донбасса

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В министерстве спорта ДНР сообщили, что сборная Донецкой Народной Республики заняла первое место на открытом первенстве Южного Федерального округа Российской.

- В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Севастополя, Алании, Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Ростова-на-Дону, Республики Крым и Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сборную Республики представляли восемь спортсменов из Донецка и Макеевки.

- По итогам выступления сборной Донецкой Народной Республики среди кадетов 2002-2005 годов рождения золотым призером стал Дмитрий Загаренко, - рассказывают в минспорте. - Среди младших участников 2006-2008 годов рождения Тимур Богоудинов завоевал бронзовую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU