Сборная ДНР по фехтованию стала чемпионом в России
В министерстве спорта ДНР сообщили, что сборная Донецкой Народной Республики заняла первое место на открытом первенстве Южного Федерального округа Российской.
- В соревнованиях приняли участие спортсмены из Азербайджана, Севастополя, Алании, Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Ростова-на-Дону, Республики Крым и Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сборную Республики представляли восемь спортсменов из Донецка и Макеевки.
- По итогам выступления сборной Донецкой Народной Республики среди кадетов 2002-2005 годов рождения золотым призером стал Дмитрий Загаренко, - рассказывают в минспорте. - Среди младших участников 2006-2008 годов рождения Тимур Богоудинов завоевал бронзовую медаль.
ИСТОЧНИК KP.RU