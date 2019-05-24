2019-05-24T12:55:17+03:00
Общество

Последний звонок в ДНР 2019: Денис Пушилин поздравил выпускников

Для 21 тысячи выпускников школ прозвучал последний звонок в ДНР 2019
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ДАНФото: ДАН
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Сегодня, 24 мая, в школах Донецкой Народной Республики прозвучал последний звонок в ДНР 2019 для восьми тысяч 11-классников и 13 тысяч 9-классников.

Школьников и педагогов с окончанием учебного года поздравил Глава ДНР. Денис Пушилин посетил праздничную линейку донецкой специализированной школы №11.

- Друзья, я поздравляю всех с праздником! Последний звонок волнителен для всех – выпускников, учеников, их родителей и учителей, - обратился к присутствующим Глава Республики. - После сегодняшнего дня у всех что-то изменится в жизни. Выпускники встанут на путь взрослой жизни, более младшие ученики перейдут в новый класс, а учителя будут готовиться к встрече с новыми воспитанниками, будут переживать, скучать по тем, кого отпустили во взрослую жизнь. Ну а родителям хлопот хватает всегда – уверен, они с ними справятся.

Денис Владимирович пожелал выпускникам, чтобы сегодняшний день стал стартом нового интересного этапа в жизни.

Я желаю вам найти свое предназначение, освоить любимую профессию, которая будет доставлять вам удовлетворение и принесет пользу обществу. В добрый путь! С праздником! – поздравил Денис Пушилин.

Последний звонок в соседней Луганской Народной Республике назначен на завтра, 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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