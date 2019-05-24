Савченко: Новый начальник Генштаба ВСУ продавал республикам Донбасса информацию о перемещении украинских войск

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-24T10:16:20+03:00

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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прокомментировала назначение на пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

- Лично я не знакома с генералом Хомчаком, никогда не пересекались по службе в армии. Но по слухам мы слышали много о ситуации с Иловайским котлом, о тех событиях, - говорит Савченко. - Однако я общаюсь с людьми, которым я доверяю, с которыми я проходила службу, и о Хомчака идет два слова в связке — это коррупция и трус.

По словам Савченко, Руслан Хомчак продавал силам республик Донбасса информацию о перемещении украинских войск.

- Добробати отправлялись, не знаю, насколько с уместности военных операций, но отправлялись по уместности коммерческих операций защищать определенные те или иные объекты, - рассказывает депутат. За господина Хомчака очень часто сливалась информация, особенно маршруты, не только наземные, но и летные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU