2019-05-24T09:46:15+03:00
Политика

ВСУ 23 мая ни разу не обстреляли ЛНР

Об этом сообщили в Народной милиции
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фoто: warfiles.ruФoто: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ни разу не нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

– За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано, – говорится в сообщении.

В соседней Донецкой Народной Республике ситуация противоположная. Киевские силовики увеличили интенсивность обстрелов. Только за прошедшие сутки украинская армия 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР – 187 различных боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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