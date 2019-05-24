ВСУ 23 мая ни разу не обстреляли ЛНР
Об этом сообщили в Народной милиции
Фoто: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ни разу не нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.
– За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано, – говорится в сообщении.
В соседней Донецкой Народной Республике ситуация противоположная. Киевские силовики увеличили интенсивность обстрелов. Только за прошедшие сутки украинская армия 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР – 187 различных боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU