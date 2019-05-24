ВСУ выпустили по ДНР 187 боеприпасов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-24T09:39:11+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки, с 03.00 23 мая по 03.00 24 мая, Вооруженные силы Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 187 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Железная Балка, Широкая Балка, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Васильевка, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Докучаевск, - говорится в сообщении.

Под обстрел с применением ПТУР, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попал район Васильевской насосной станции первого подъема ЮДВ.

- Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU