Своих не бросают! Триста собак приюта подняли ночной бунт, когда одну из них пытались украсть

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-24T09:34:03+03:00

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Из донецкого приюта для бездомных животных «4 ЛАПКИ» пытались украсть породистую собачку – стаффа Джека. Инцидент случился поздней ночью, когда персонал разошёлся по домам и остался только сторож Любовь Владимировна - женщина, которая всю войну оберегает песиков днем и ночью.

- Обычно по ночам собаки не лают, а тут вдруг слышу – дикий лай! Бунтуют прям! – рассказывает Любовь Владимировна. – Вскочила, побежала к вольерам, а там двое мужиков снимают с цепи породистого красавца, который только на днях попал к нам.

Прошлые хозяева не баловали Джека любовью. Фото: Ирина Волик

К счастью, песика удалось отбить. Основатель приюта Ирина Волик говорит, что уже на следующее утро несостоявшиеся похитители пришли извиняться и просить отдать им Джека – получили отказ.

- Малыш ещё совсем щенок, мы забрали его из клиники. По рассказам, собачонок прибыл туда из Макеевки. Его хозяин издевался над ним как мог – бил и стравливал на других собак. В итоге Джек оказался на улице, - рассказывает Ирина Волик. – Сейчас ищем, куда пристроить малыша, да так, чтобы с уверенностью, что отдаем в хорошие руки. Собак в приюте вон сколько, вот только очередь в основном за породистыми выстраивается.

ИСТОЧНИК KP.RU