Украинские контрольно-пропускные пункты в Донбассе продлевают время работы

23 Май 22:52 2019-05-23T22:52:04+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «ООС»

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В пресс-службе так называемой «операции объединенных сил» («ООС») сообщили, что украинская сторона меняет режим работы контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в Донбассе.

- Украинская сторона меняет режим работы пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе, - говорится в сообщении.

Так, с 1 июня и до конца летнего периода контрольно-пропускные пункты будут работать до восьми часов вечера.

- С 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения «ООС» будут осуществляться с 06:00 до 20:00, - сказали в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU