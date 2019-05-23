2019-05-23T21:58:59+03:00
Политика

В ДНР и ЛНР снова лег мобильный оператор Vodafone

Произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на подконтрольной Украине территории
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане уже привыкли к перебоям в работе Vodafone. Фото: gadgetzs.ruДончане уже привыкли к перебоям в работе Vodafone. Фото: gadgetzs.ru
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Сбои в работе мобильного оператора Vodafone отмечаются сегодня вечером на территории ДНР и ЛНР. Как сообщили в пресс-службе министерства связи Республики, причиной стала авария на территории Украины.

- Примерно с 18:00 абоненты Vodafone на территории Донецкой и Луганской Народных Республик испытывают затруднения при осуществлении звонков. Произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на подконтрольной Украине территории. Точное место аварии выясняется, — сказано в сообщении.

До этого мы сообщали, что в Новоазовском районе наблюдается значительное ухудшение качества мобильной связи. Неполадки возникли из-за повреждения опто-волоконного кабеля. Об этом сообщает пресс-служба министерства связи.

- Сегодня в Новоазовском районе произошло повреждение магистрального волоконно-оптического кабеля связи. В результате аварии у абонентов Феникс наблюдается ухудшение работы голосовых сервисов и проблемы с доступом в интернет, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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