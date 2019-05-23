Украинские боевики обстреляли окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки
Тех, кто верил, что Зеленский принесет мир, ждет жестокое разочарование. Район терминала столичного аэропорта, село Яковлевка под Ясиноватой и горловский поселок Железная Балка вечером подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 19:25 до 19:37 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Авдеевка — Яковлевка и Спартк, Марьинка — терминал столичного аэропорта, Новгородское – Железная Балка. Выпущено четыре противотанковые управляемые ракеты, 26 мин калибром 82 мм. Кроме того, при обстрелах применялись РПГ, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее сегодня украинские силовики утром обстреляли Васильевскую насосную станцию вблизи Ясиноватой
ИСТОЧНИК KP.RU