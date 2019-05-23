Без воды остались 16 населенных пунктов подконтрольного Киеву Донбасса
Водоснабжение 16 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории прекращено после отключения энергоснабжения двух насосных станций коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»». Об этом сегодня заявили в пресс-службе компании.
- В соответствии с требованиями госпредприятия «Укринтерэнерго» оператором системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции. В результате прекращена подача воды потребителям сел: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, — сказано в сообщении.
На предприятии добавили, что обесточена также насосная станция четвертого подъема Второго донецкого водопровода. Без питьевой воды остались потребители в Катериновке, Клебан-Быке, Заре, Романовке, Петровке, Новгородском, Степном, Александрово-Калиново, Яблуновке и Щербиновке.
Все указанные населенные пункты расположены на подконтрольной Киеву территории в пределах Константиновского и Марьинского районов. До войны в них проживало порядка 23 тысяч человек.
В марте 2019 года украинские предприятия — поставщики электроэнергии — уведомили «Воду Донбасса» об обесточивании ее объектов за долги. В результате по меньшей мере 1,5 млн человек могут лишиться доступа к питьевой воде. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании, в том числе канал СДД, обеспечивающий водой практически весь Донбасс.
ИСТОЧНИК KP.RU