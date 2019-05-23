Без воды остались 16 населенных пунктов подконтрольного Киеву Донбасса

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-23T20:42:35+03:00

До войны здесь проживало порядка 23 тысяч человек. Вода отключена из-за долгов компании "Вода Донбасса"

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Водоснабжение 16 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории прекращено после отключения энергоснабжения двух насосных станций коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»». Об этом сегодня заявили в пресс-службе компании.

- В соответствии с требованиями госпредприятия «Укринтерэнерго» оператором системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции. В результате прекращена подача воды потребителям сел: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, — сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что обесточена также насосная станция четвертого подъема Второго донецкого водопровода. Без питьевой воды остались потребители в Катериновке, Клебан-Быке, Заре, Романовке, Петровке, Новгородском, Степном, Александрово-Калиново, Яблуновке и Щербиновке.

Все указанные населенные пункты расположены на подконтрольной Киеву территории в пределах Константиновского и Марьинского районов. До войны в них проживало порядка 23 тысяч человек.

В марте 2019 года украинские предприятия — поставщики электроэнергии — уведомили «Воду Донбасса» об обесточивании ее объектов за долги. В результате по меньшей мере 1,5 млн человек могут лишиться доступа к питьевой воде. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании, в том числе канал СДД, обеспечивающий водой практически весь Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU