2019-05-23T18:26:16+03:00
Политика

Игорь Коротченко: Зеленский получит новые котлы в Донбассе

Военный эксперт считает, что обострение на фронте неминуемо
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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"Котловодцы" спешат прославиться в Донбассе. Фото: ЛИЦ"Котловодцы" спешат прославиться в Донбассе. Фото: ЛИЦ
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Призывая к новым санкциям против России, новый президент Украины Владимир Зеленский показал антироссийскую настроенность. Это говорит, что мира и улучшения ситуации в Донбассе не стоит ожидать от украинской власти. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко отметил, что ожидания какой-то новой политики и новой Украины, с приходом Владимира Зеленского, не сбываются.

– Не надо никаких иллюзий, сейчас они разделят должности, поделят властные портфели и бюджеты, и бойня на Донбассе будет продолжаться в вялотекущем или активном варианте. Не исключено, что он может быть более активным, чем это было сейчас, а закончится всё по-прежнему – котлами, – считает Игорь Коротченко. – Поэтому украинским «котловодцам» я бы очень советовал трижды подумать, стоит ли заниматься новыми военными авантюрами.

По мнению эксперта, продолжится выполнение прежней преступной и антироссийской политики.

– Нынешний режим на Украине несёт всё тот же груз прежних ошибок и преступлений, которые были характерны для Порошенко, – подытожил военные эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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