16 жалоб в Европейский суд по правам человека подали граждане ЛНР
Пострадавшие от военной агрессии ВСУ жители ЛНР при поддержке общественной организации (ОО) "Мемориал" отправили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 жалоб.
Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель Специальной комиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР, представитель общественной организации "Мемориал" Анна Сорока.
Сорока обращалась к жителям ЛНР с просьбой сообщать о фактах военных преступлений украинского режима в общественную организацию "Мемориал", которая поможет им защитить свои права в международных инстанциях.
- У нас получилось начать работу на постоянной основе по оформлению жалоб в Европейский суд по правам человека. Мы, общественная организация "Мемориал", вывезли первую группу, 16 человек, в Ростов-на-Дону, где были получены консультации и оформлены жалобы в ЕСПЧ адвокатами из города Москвы. Для нас это большое достижение, - сообщила она.
Сорока отметила, что в первую очередь консультации оказываются жителям прифронтовых территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU