16 жалоб в Европейский суд по правам человека подали граждане ЛНР

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-23T18:03:30+03:00

Дождутся ли решения по этим искам - вопрос. Фото: ЛИЦ

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Пострадавшие от военной агрессии ВСУ жители ЛНР при поддержке общественной организации (ОО) "Мемориал" отправили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 жалоб.

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель Специальной комиссии при главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР, представитель общественной организации "Мемориал" Анна Сорока.

Сорока обращалась к жителям ЛНР с просьбой сообщать о фактах военных преступлений украинского режима в общественную организацию "Мемориал", которая поможет им защитить свои права в международных инстанциях.

- У нас получилось начать работу на постоянной основе по оформлению жалоб в Европейский суд по правам человека. Мы, общественная организация "Мемориал", вывезли первую группу, 16 человек, в Ростов-на-Дону, где были получены консультации и оформлены жалобы в ЕСПЧ адвокатами из города Москвы. Для нас это большое достижение, - сообщила она.

Сорока отметила, что в первую очередь консультации оказываются жителям прифронтовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU