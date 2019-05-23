2019-05-23T16:22:35+03:00
Экономика

На дорожно-строительный рынок ДНР вышла крупная российская компания

Она работает в 29 регионах РФ, теперь будет и в ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Будем надеяться, это только начало. Фото: ДАНБудем надеяться, это только начало. Фото: ДАН
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Специалисты ООО «Сильные машины» из России намерены закрепиться на рынке дорожно-строительной техники ДНР.

- У нас полная линейка, представлены каталоги и вся техника, с которой можно, в принципе, ознакомиться на данный момент, — сказала заместитель генерального директора компании Мария Калинина. — Мы продающая компания, у нас есть техника для ремонтов дорог и ремонтов мостов: подъемные краны, грейдеры, экскаваторы.

К слову, компания «Сильные Машины» основана в 2008 году. Работает в 29 регионах России. Занимается продажей и сервисным обслуживанием спецтехники, а также поставляет запасные части и материалы к ней.

Накануне в Горловке на выставке достижений автотранспортного комплекса сотрудники ООО «Сильные машины» уже представили потенциальным заказчикам свою продукцию. Как отметила Калинина, в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с организациями ДНР. Кроме того, свои разработки представили и специалисты Горловского автомобильно-дорожного института: малогабаритный двухкамерный насос, машина для разрушения льда и снежно-ледяных образований на автомобильных дорогах и тротуарах, бесшатунный одноцилиндровый двигатель «Shmel» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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