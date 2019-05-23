2019-05-23T14:38:22+03:00
Политика

Безсонов: Задержанные украинские боевики готовили теракт на территории ДНР

В настоящий момент диверсанты дают признательные показания
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пленные планировали ряд диверсий. Фото: ДАНПленные планировали ряд диверсий. Фото: ДАН
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Задержанные 22 мая в районе Еленовки украинские военнослужащие сообщили о своем участии в подготовке диверсии против сотрудников СММ ОБСЕ на территории ДНР. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- В настоящий момент диверсанты дают признательные показания. С их слов нам стало известно, что на территории Республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, – сказал начальник пресс-службы.

Он добавил, что в ходе следственных действий были установлены личности всех восьми задержанных.

Напомним, что накануне восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава так называемых «Объединенных сил», двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от намеченного маршрута и попали на территорию ДНР, где были задержаны бойцами Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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