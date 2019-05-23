Пушилин: Народ нужно информировать о действиях власти

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-23T13:15:06+03:00

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Известная аксиома - молчание порождает кривотолки, этим часто пользуются враги. Поэтому Глава ДНР Денис Пушилин призвал активистов ОД «Донецкая Республика» активизировать работу по информированию граждан о действиях власти, упреждая манипуляции с украинской стороны. Эту тему лидер Республики затронул сегодня на встрече с активом движения.

- Нужно проводить разъяснительную работу с нашими гражданами и рассказывать, каким образом работает власть, какие стоят задачи и как они реализуются. Это должны делать вы, а не какие-то сомнительные СМИ, наполненные слухами, домыслами, искажениями и манипуляциями, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что развитие событий на Украине может привести к обострению ситуации в информационном пространстве.

Встреча Пушилина с активом ОД «ДР» проходит в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Крупской. На ней собралось порядка 200 представителей общественного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU