Зеленский пока не запретил: утром украинская армия снова обстреляла Донецк и Докучаевск

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-23T11:13:55+03:00

А вчера ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 69 боеприпасов

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Пока президент Украины Владимир Зеленский занят переделом власти в Киеве, украинские военные творят в Донбассе, что хотят. Ведь приказ от нового верховного главнокомандующего о прекращении обстрелов жителей к ним не поступал. Сегодня утром подразделения ВСУ вновь открыли огонь по поселку шахты «Трудовская» в Донецке и Докучаевску. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- 06:15-06:40 – из н.п. Марьинка по г. Донецк (поселок шахты «Трудовская») выпущено 4 гранаты из СПГ, - говорится в сообщении. - 07:45-08:35 из н.п. Николаевка по н.п. Докучаевск выпущено 2 мины калибром 82 мм, также выпущена 1 противотанковая управляемая ракета (ПТУР).

Уточняется информация о разрушениях и возможных жертвах.

А за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 7 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 69.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 82 мм – 1 раз (2 мины).

Донецкое направление: РПГ/СПГ – 2 раза (8 гранат); АГС – 3 раза (54 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза.

Мариупольское направление: минометы 82 мм – 1 раз (5 мин); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

В зоне обстрела оказались Широкая Балка, Спартак, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Октябрь, Ленинское.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU