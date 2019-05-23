Омбудсмен ДНР об отключении водоснабжения в Донбассе: нельзя допустить гуманитарную катастрофу для полутора миллиона жителей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-23T10:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

- Прекращение поставки с 23 мая электроэнергии от «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» на объекты компании «Вода Донбасса» может привести к остановке фильтровальных и насосных станций канала «Северский Донец – Донбасс», которые обеспечивают водой свыше 1,5 миллиона жителей по обе стороны от линии разграничения, - сегодня заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она считает, что в условиях вооруженного конфликта на территории Донбасса подобные действия украинской стороны могут рассматриваться как применение запрещенных методов ведения военных действий, а значит, как нарушение требований и норм международного гуманитарного права.

- В соответствии со статьей 14 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов запрещается подвергать нападению, уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, в том числе сооружения для снабжения питьевой водой, - отмечает омбудмен ДНР.

Дарья Морозова сообщает, что в случае, если указанные угрозы реализуются, она намерена обратиться за поддержкой к международным правозащитным организациям с целью недопущения гуманитарной катастрофы в регионе путем оказания соответствующего давления на руководство Украины со стороны мирового сообщества и стран-гарантов Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU