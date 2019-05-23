Донбасс может остаться без воды
На утро 23 мая объекты водоснабжения КП «Компания «Вода Донбасса» на временно подконтрольной Украине территории Донецкой области пока не отключены от энергоснабжения (как грозилась киевская власть). И водоснабжение ДНР проходит в штатном режиме. Об этом утром в четверг, 23 мая, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.
- Мы надеемся, что после смены руководства Украины новая украинская власть проявит здравомыслие и на практике продемонстрирует заботу о людях в вопросе отключения объектов КП «Компания «Вода Донбасса, - заявил Наумец, комментируя обещание ЧАО «ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ» о прекращении поставки электроэнергии на объекты компании с 23 мая.
Сергей Наумец в очередной раз предостерег: остановка канала Северский Донец-Донбасс обернется серьёзными проблемами как для населения по обе стороны линии разграничения, так и для технологического процесса подачи воды.
- Остановка грозит каналу разрушением, а технологическому процессу серьёзными неприятностями и большими впоследствии капитальными вложениями на восстановлени, - сказал министр.
Тем временем, дончане привычно запасаются водой, но предугадать сроки - когда отключат воду и снова подадут - невозможно.
Шантаж украинской власти по поводу отключения канала происходит часто. Коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса» 22 мая было получено уведомление от ЧАО «ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ» о прекращении поставки электроэнергии на объекты компании с 23 мая.
Под угрозой остановки фильтровальные станции и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс, которые являются единственным источником водоснабжения Донецкого региона. Ранее подобные заявления имели место в конце марта, но отключение было отсрочено, потому что Кабинет министров Украины принял решение продлить действие бессрочных договоров госпредприятия «Укринтерэнерго» с водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии либо не перейдут в статус защищенного потребителя.
ИСТОЧНИК KP.RU