Донбасс может остаться без воды

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-23T10:26:42+03:00

Если по вине киевских властей остановят канал Северский Донец - Донбасс - будет экологическая катастрофа. ФОТО: КП "Вода Донбасса"

Если по вине киевских властей остановят канал Северский Донец - Донбасс - будет экологическая катастрофа

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На утро 23 мая объекты водоснабжения КП «Компания «Вода Донбасса» на временно подконтрольной Украине территории Донецкой области пока не отключены от энергоснабжения (как грозилась киевская власть). И водоснабжение ДНР проходит в штатном режиме. Об этом утром в четверг, 23 мая, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Мы надеемся, что после смены руководства Украины новая украинская власть проявит здравомыслие и на практике продемонстрирует заботу о людях в вопросе отключения объектов КП «Компания «Вода Донбасса, - заявил Наумец, комментируя обещание ЧАО «ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ» о прекращении поставки электроэнергии на объекты компании с 23 мая.

Сергей Наумец в очередной раз предостерег: остановка канала Северский Донец-Донбасс обернется серьёзными проблемами как для населения по обе стороны линии разграничения, так и для технологического процесса подачи воды.

- Остановка грозит каналу разрушением, а технологическому процессу серьёзными неприятностями и большими впоследствии капитальными вложениями на восстановлени, - сказал министр.

Тем временем, дончане привычно запасаются водой, но предугадать сроки - когда отключат воду и снова подадут - невозможно.

Шантаж украинской власти по поводу отключения канала происходит часто. Коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса» 22 мая было получено уведомление от ЧАО «ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ» о прекращении поставки электроэнергии на объекты компании с 23 мая.

Под угрозой остановки фильтровальные станции и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс, которые являются единственным источником водоснабжения Донецкого региона. Ранее подобные заявления имели место в конце марта, но отключение было отсрочено, потому что Кабинет министров Украины принял решение продлить действие бессрочных договоров госпредприятия «Укринтерэнерго» с водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии либо не перейдут в статус защищенного потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU