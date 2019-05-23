Савченко: у Донбасса есть гордость, а у западенцев - гонор и гордыня

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-23T09:05:06+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила поддержку жителям ДНР и ЛНР.

В эфире телеканала ZIK политик заявила, что у них есть своя гордость.

- У Донбасса есть гордость, у них очень много людей имеют гордость. Мы не берем ту вату, мы берем тех людей, которые, хотя являются коллаборантами и взяли оружие и идут воевать против украинского государства, но у них есть гордость, они идут на риск так же быть мертвыми, — сказала Савченко.

При этом она резко высказалась о жителях западных областей Украины, заявив, что у них "есть больше гонор и гордыня".

Ранее она заявила, что от Владимира Зеленского можно ожидать предательства. Так, по мнению Савченко, у Зеленского легко получается "заводить публику", мобилизовать свой электорат, но затем он предаст своих избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU